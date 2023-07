Imbeense assassinado na Grande BH

DA REDAÇÃO – José Caetano da Silva (Zequinha), 54 anos, que era do córrego do Ouro, zona rural de Imbé de Minas, foi encontrado morto nesta quarta-feira (26), em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima estava saindo de moto para vender pão, por volta de 5h, quando foi surpreendida por tiros. Testemunhas contaram que ele e o sobrinho de 27 anos tinham desavenças.

Ainda conforme a Polícia Militar (PM), a companheira de José contou que ele foi assassinado dez minutos após sair de casa. Segundo ela, o último atrito do esposo foi com o sobrinho, que estaria devendo R$ 10 mil à vítima e se recusava a pagá-la. Testemunhas relataram que o suspeito ameaçava sempre o tio, já que tinha armas.

Diante do exposto, os policiais foram até a casa do sobrinho. O homem afirmou que é atirador esportivo, que as armas têm registro e que realizou disparos há cinco meses. Ele ainda disponibilizou o material para perícia.

O suspeito ainda afirmou que teve mais um atrito com o tio há quatro dias e que, desde 2015, os dois tinham desavenças por conta da dívida. Porém, ele contou que traficantes teriam orientado a dupla a parar com a briga. Isso porque da última vez que eles discutiram, uma viatura policial foi acionada até o local, o que acabou dando prejuízo para os traficantes, já que drogas foram apreendidas e criminosos foram presos. Por isso, o sobrinho acredita que essa foi a motivação da morte do tio.

O velório de José Caetano estava previsto para ser em Piedade de Caratinga. Mas até o final dessa edição, não tinham sido divulgados os horários do velório e do sepultamento.

Com informações: O Tempo