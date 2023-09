Imbé de Minas sedia reunião da Rede Leste de Banco de Alimentos

IMBÉ DE MINAS- O município de Imbé de Minas sediou nesta sexta-feira (15), a reunião ordinária da Rede Leste de Bancos de Alimentos (RELBA). O prefeito João Batista recebeu diversas autoridades, dentre prefeitos que fazem parte da RELBA e o deputado federal Leonardo Monteiro.

O prefeito Batista destacou a importância do banco de alimentos para o desenvolvimento da agricultura no município. “Aqui no Imbé a agricultura é muito forte. É muito importante esse evento incentivando nosso agricultor. Pra nós é uma satisfação muito grande receber esse evento na cidade. Na RELBA são 48 municípios e essa reunião acontece mensalmente. Estamos com a presença de dois deputados, representantes de várias cidades, pessoal que produz cafés de qualidade”.

Maxwell Amâncio, secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, enfatiza os trabalhos realizados no incentivo ao produtor rural. “A nossa secretaria trabalha voltada para a agricultura familiar, dando toda a base para produzir e a comercialização. Junto com a Emater, fazemos toda assistência, também os serviços de aragem, silagem. O município é bem extenso, uma grande parte formada pela área rural, temos pecuária, hortifrutigranjeiros e café. O município de Imbé de Minas produz café de qualidade. Então, Imbé está bem servido e pode servir aos outros municípios também”.

Francisca Leandro Peixoto é produtora de hortaliças da Associação das Mulheres Rurais da Barra do Imbé. Ela enfatiza que o trabalho realizado tem sido fundamental. “Graças a Deus estamos com esse projeto há quase 15 anos. Deus tem abençoado que estamos progredindo, as mulheres trabalham com vontade e temos fornecido os alimentos para a escola e para a Conab. Essa rede é muito importante, pedimos que quem ainda não faz parte, que faça parte. É muito importante ter a sua renda, o convívio ali com aquelas plantas, tem que investir no meio rural e participar. Uma alimentação saudável para todos e para a família da gente”.

João Paulo de Paiva, vice-presidente da RELBA, destaca a expansão do projeto que surgiu em 2014 e atende a diversos municípios, como parte da Rede Brasileira dos Bancos de Alimentos, dentro das Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social. “Imbé é uma cidade que faz parte da RELBA desde 2015, uma cidade parceira, com um banco de alimentos bem ativo, contribui com a agricultura familiar da região. E a RELBA foi crescendo, hoje mesmo vamos ter adesão de mais dois bancos de alimentos e vamos chegar a 50 bancos de alimentos. Para se ter uma ideia, temos aqui São Félix de Minas, que está lá perto de Mantena e aderindo. Recebemos aqui o pedido de ajuda do Banco de Alimentos de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, porque eles querem criar uma rede lá com apoio da RELBA”.

O deputado federal Leonardo Monteiro afirma que a articulação dos bancos de alimentos é muito importante para garantir a interlocução entre um município e outro. “Por exemplo, se Caratinga está produzindo determinado produto e está excedendo, pode mandar para outra cidade que está faltando. Além disso, o papel importante de estimular o agricultor familiar a produzir, que é uma característica importante na região e é instrumento forte para combater a fome”, finaliza.