Imbé de Minas promove ações voltadas para o desenvolvimento das crianças

IMBÉ DE MINAS – A Prefeitura de Imbé de Minas, através da Secretaria Municipal de Educação, tem promovido diversas ações voltadas para o desenvolvimento das crianças. Dentre essas ações destacam-se o Cantinho da Leitura e a aquisição de brinquedos.

CANTINHO DA LEITURA

A criançada da Escola Municipal Núcleo Rural Glicéria Gomes Peixoto ganhou uma novidade que promete aguçar e estimular sua imaginação. Foi entregue o “Cantinho da Leitura”, que é um espaço todo reformado e adequado especialmente para as crianças, com detalhes na reciclagem de material que já é uma orientação e preocupação com o descarte de material ao meio ambiente.

Essa iniciativa visa tornar a prática da leitura acessível às crianças, através de empréstimos de livros, que possam fazer parte deste espaço do saber. A secretária de Educação Alessandra Rodrigues acrescentou que esse tipo de atividade é um incentivo à leitura e a escrita para as crianças da Educação Infantil. “No período da creche e da Educação Infantil é suma importância o contato com os livros, pois é a fase mais importante da escolaridade. Com o Cantinho da Leitura os alunos poderão escolher seus livros e os levarão para casa, incentivando também a família ao hábito da leitura”, explica a secretária de Educação.

BRINQUEDOS PARA NOSSAS CRIANÇAS

Outra iniciativa foi a aquisição de brinquedos para a creche do município. Com os novos materiais Imbé de Minas almeja poder melhorar as condições de trabalho dos funcionários, disponibilizar novos brinquedos as crianças, e isso terá certamente reflexos positivos na educação do município que está em desenvolvimento constante “A criança aprende brincando e brincando ela é feliz”, pontua a secretária.

As creches municipais receberam uma variedade de brinquedos, como jogos de encaixe, bonecas, jogos de ferramentas pedagógicas e fantoches. “É através do olhar das crianças, no momento da entrega dos brinquedos, que percebemos a satisfação de poder usufruir dessas diferentes formas de aprendizagem”, destacou a secretária Alessandra Rodrigues.

Assessoria de Comunicação