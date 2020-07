Imbé de Minas ganha agência Sicoob Credcooper

IMBÉ DE MINAS- O município de Imbé de Minas recebeu oficialmente ontem, uma moderna e estruturada agência do Sicoob Credcooper, a décima da região. A solenidade de inauguração, simbólica em virtude da pandemia, foi realizada pela manhã e contou com benção das instalações e corte da fita de inauguração.

O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper Kdner Andrade Valadares destaca que a inauguração é a conclusão de um trabalho que começou através de um pedido da comunidade. “Diversas reuniões, solicitaram que gostariam de ter aqui uma agência com todos os atendimentos bancários e hoje estamos inaugurando algo que a pandemia veio retardar o início desse trabalho, mas, é um momento que temos que acreditar e as coisas têm que virar. Estamos acreditando em um projeto de trabalho junto com essa comunidade, entregando nova, com todas as exigências legais, vigilância armada, transporte de numerário e com toda segurança; para prestar todo o serviço para a comunidade, que será muito bem acolhida nessa nova agência”.

Com a chegada do período de colheita de café, a agência foi entregue para facilitar a logística e evitar deslocamentos para outras cidades, seguindo recomendações do Ministério da Saúde. “Teve período que tivemos agências que não podiam nem abrir no início, só com atendimentos não presenciais. E hoje estamos aqui para atender toda a comunidade, é um período de safra realmente, algo muito importante e, principalmente, o comércio que tanto anseia com a vinda do Sicoob Credcooper para cá, os outros estabelecimentos que tinham representantes aqui fecharam, acharam melhor e estamos no inverso, enquanto outros estão fechando, estamos abrindo e acreditando na comunidade”.

O prefeito Marcos Antonio do Carmo, o ‘Marquim da Farmácia’, enfatiza que este é um sonho que se torna realidade. “Só temos que agradecer a essa instituição. É uma agência moderna, temos muito a agradecê-los. Temos que abraçá-los, não só o prefeito, o vice-prefeito e a Câmara de Vereadores, mas, toda a comunidade, nossos comerciantes. É um ganho muito grande para nós”.

Associados e comunidade aprovaram o novo espaço. Ronilson Morais, morador Córrego das Palmeiras, destaca os benefícios do atendimento na cidade. “Vai melhorar demais, quando eu comecei a abrir conta no Sicoob foi em Inhapim. Não tinha agência em São Domingos, quando começou fui pra lá; e agora melhorou, está pertinho pra mim, uns 7 km mais ou menos, facilitou para a população”.

Carlos Moisés de Melo, que faz parte da Associação Desportiva Imbé de Minas, associado pessoa física e jurídica do Sicoob Credcooper, cita que a população sempre esperava uma agência na cidade. “A gente contava praticamente só com o caixa eletrônico, agora a agência veio, já sou associado, participamos de uma associação voltada para crianças e adolescentes, credenciada agora também ao Sicoob. Muito bom para todos”.

A nova agência fica situada à Avenida JK, 31, centro.