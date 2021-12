Imbé de Minas comemora: zero casos ativos da covid-19, zero positivos, zero suspeitos, zero internações e nenhum impacto após a reabertura das escolas municipais e creche

Secretaria de Saúde comemora os bons números conquistados com reforço nas medidas sanitárias, vacinação e profissionais capacitados

IMBÉ DE MINAS – Pela terceira vez desde abril de 2020, quando a cidade teve o primeiro infectado, Imbé de Minas não registra novos diagnósticos da covid-19, não tem nenhum caso suspeito e nenhuma internação.

O último diagnóstico positivo foi encerrado no dia 08 de dezembro, há 16 dias. Uma mulher de 55 anos testou positivo, sentiu sintomas leves e ficou em isolamento. Ninguém mais na família ou no círculo de amigos foi contaminado.

Para a enfermeira referência em covid-19, Maria do Rosário Teixeira Silva Moreira, o bom resultado se deve a múltiplos fatores. “Um primeiro sinal é o reflexo da vacinação. Outro, é pela própria característica geográfica da cidade, pois nosso território é, em sua grande parte, rural, onde o distanciamento social é maior. Mesmo aqui no centro urbano, as pessoas estão indo com máscara à Igreja e ao Posto de Saúde, locais com aglomeração. O imbeense agregou ao seu dia a dia as medidas protetivas”, avalia.

Desde o início da pandemia, Imbé de Minas registrou 377 casos da covid-19, com 09 mortes causadas pela doença. “Tivemos 1,9% de letalidade do coronavírus, um índice baixíssimo, mas a dor das pessoas enlutadas é pra sempre. Gostaríamos que nenhuma vida tivesse sido perdida. Nos solidarizamos com todas as famílias e amigos”, disse Moreira.

A primeira onda na cidade foi registrada de novembro de 2020 a janeiro de 2021 com 86 casos. Já a segunda onda, de março a abril de 2021, terminou com 138 pessoas positivadas.

A reabertura das escolas municipais e da creche, no último trimestre, não trouxe nenhum impacto para a covid-19 na cidade. “Seguimos todos os protocolos de segurança estabelecidos pela Secretaria de Saúde. Todos os profissionais envolvidos com a Educação, desde os motoristas até os professores, fizeram, antes da volta às aulas, uma capacitação para aprender como não propagar o vírus”, relembra a Secretária de Educação, Quita Brandão. As medidas envolviam como preparar e servir as refeições, o distanciamento em sala e nas dependências dos prédios, uso de máscaras, dispensadores com álcool em gel, entre outras.

VACINAÇÃO

Para manter os bons resultados, a Secretaria de Saúde vacinou toda a população adulta, de 18 à mais de 90 anos. Foram aplicadas 9.239 vacinas ao total, sendo 4.800 de primeira dose, 3.742 de segunda dose e 110 de dose única. 587 idosos com esquema vacinal completos após seis meses já tomaram a terceira dose. “Já somos quase 83% da população vacinada com a primeira dose e quase 67% com dose única e segunda dose”, comemora a enfermeira coordenadora da Atenção Primária e Vigilância em Saúde, Tatiana Amorim. “Já vacinamos as faixas etárias de 12 à 17 anos também com primeira dose. Houve uma grande procura por imunização”, completa.

A vacinação na cidade acontece na UBS (Unidade Básica de Saúde) e nas buscas ativas nas casas, tanto na zona rural quanto na zona urbana, para identificar pessoas com esquema vacinal incompleto, principalmente na segunda dose e no reforço.

BOM TRABALHO

Tatiana Amorim destaca que a pandemia representou um desafio para os profissionais da Secretaria de Saúde. “Os colaboradores estão desenvolvendo bem o trabalho. Todos estão em sintonia. Talvez a população não sabia que há o envolvimento de todo o efetivo: desde o motorista que leva os funcionários, passando pelo agente de saúde que acompanha a vacinação, as secretárias no atendimento inicial, até à enfermeira, na vacinação”, explica.

A secretária de Saúde, Cristina Peixoto, avalia o bom trabalho feito. “Esse resultado positivo é fruto das ações da Secretaria de Saúde, que desde o início da pandemia investiu na testagem, em campanhas de conscientização, suspensão de atividades que pudessem gerar aglomeração, blitz sanitária, doação de máscaras e, mais recentemente, na vacinação”, elenca.

Para o prefeito Batista, é preciso lembrar que a pandemia ainda não acabou. “Os funcionários da Secretaria de Saúde trabalharam muito bem, e a população colaborou para que a pandemia não saísse do controle em Imbé de Minas. Mas é importante que todos continuemos com as medidas de isolamento, o uso de máscaras e de álcool em gel. Todo mundo quer o fim da pandemia e precisa continuar se cuidado”, disse.

Assessoria de Comunicação