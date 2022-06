IMA realiza captura de morcegos na zona rural de Bom Jesus do Galho

DA REDAÇÃO- A equipe de Captura de Morcegos Hematófagos do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) segue atuando na região, no controle do maior transmissor da Raiva. Nesta terça-feira (28), a captura foi realizada no córrego da Fundaça, zona rural de Bom Jesus do Galho. Mais de 80 morcegos foram localizados.

Gustavo Sturzenecker Moreira, médico veterinário, fiscal estadual agropecuário e coordenador da Equipe destaca que as propriedades rurais foram visitadas após solicitação junto ao escritório do IMA. Geralmente os proprietários rurais observam grande número de animais com mordeduras de morcegos. A equipe realiza o trabalho em cavernas e túneis de lavras desativados, que são os abrigos de preferência destes tipos de morcegos.

Os chamados “morcegos vampiros” são responsáveis pela transmissão da raiva para os bovinos, equídeos, suínos caprinos, ovinos entre outros. A transmissão da raiva se dá pela saliva destes morcegos contaminados ao morderem os animais para se alimentarem de sangue. “Localizadas as colônias destes morcegos, alguns indivíduos são capturados através de rede ou puçá. Em seguida, passamos uma pasta contendo uma substância anticoagulante, conhecida como pasta vampiricida, nas costas destes morcegos e, posteriormente, são soltos no mesmo local. Devido ao hábito de se lamberem uns aos outros para se higienizar, todos os morcegos da colônia têm contato com a pasta vampiricida causando o extermínio da colônia”.

Para realização da captura, a equipe utiliza todos os equipamentos de proteção, tais como capacete, macacão, luva, máscara e bota.

A raiva é uma doença causada por vírus e pode infectar tanto seres humanos quanto animais. Em 2022, Minas Gerais retomou o alerta devido a óbitos registrados por raiva humana. O produtor que tiver conhecimento da existência de abrigos de morcegos hematófagos em sua propriedade deve em contato com o escritório do IMA mais próximo para agendar a visita dos técnicos. Também é importante ficar atento à vacinação em todo o rebanho contra raiva.