IMA dará início a campanha de atualização de rebanhos na próxima semana

CARATINGA – O Instituto Mineiro de Agropecuário (IMA) dará início na próxima segunda-feira (15), a campanha da atualização de rebanhos na área dos escritórios seccionais de Caratinga e Inhapim.

O cadastro de animais, a ser realizado anualmente entre os meses de maio e junho, visa o fortalecimento dos serviços de vigilância e defesa sanitária do Estado em um cenário de retirada da vacinação contra a febre aftosa, a partir de 2023.

Estão sujeitas à atualização de cadastro as explorações pecuárias de bovinos, bubalinos, equinos, asininos, muares, ovinos, caprinos, aves, suínos, animais aquáticos e abelhas.

As novas normas para o cadastramento de animais foram publicadas pelo IMA, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), neste sábado. Até 2022, a atualização cadastral ocorria junto à declaração de vacinação contra a zoonose e tinha ênfase em bovinos e bubalinos. Agora, outras espécies poderão ser monitoradas, como equídeos, caprinos, ovinos, aves, abelhas e animais aquáticos. A modernização permite ainda que o serviço veterinário oficial aja de maneira mais rápida e eficiente em casos de emergências.

O produtor deverá informar a quantidade de animais por espécie, faixa etária e sexo; o número de nascimentos por espécie e sexo; o número de óbitos por espécie, faixa etária e sexo; e realizar a evolução de idade de animais de faixas etárias superiores.

O cadastro dos rebanhos, em Minas Gerais, ocorrerá até 30 de junho, nos mesmos canais em que o pecuarista realizava a declaração de vacinação contra a aftosa. De forma online, pelo site ima.mg.gov.br e por e-mail para os escritórios de Caratinga: [email protected] e Inhapim: [email protected]. Ou presencialmente, nas unidades do instituto e nos postos de atendimento conveniados nas cidades da região. Além disso, a Seapa fará uma parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), para que os produtores possam procurar os sindicatos rurais para fazer o cadastramento.

ENDEREÇOS

Escritório Seccional de Caratinga

Endereço: Praça Jones de Oliveira Penas, 200 – Limoeiro

CEP: 35300-001

Telefone: (33) 3321 2987

E-mail: [email protected]

Escritório Seccional de Inhapim

Endereço: Rua Alberto Azevedo, 29 – Centro

CEP: 35330-000

Telefone: (33) 3315 1280

E-mail: [email protected]