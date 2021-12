Departamento de Patrimônio Cultural premia estudantes vencedores de concurso de desenho

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga realizou a entrega de prêmios aos três primeiros colocados do concurso de desenho “Ilustrando Nossa Caratinga”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com objetivo incentivar as crianças a desenvolverem seus dons artísticos.

O concurso de desenho, organizado pelo Departamento de Patrimônio Cultural tem como objetivo incentivar a arte do desenho, oportunizando as crianças a expressar seu dom artístico, por meio daquilo que representa a história de Caratinga. “Buscamos escolher os desenhos que irão ilustrar o livro de poesias que será um produto final, resultado do concurso de poesia “Nossa Caratinga”, que ocorreu em comemoração ao aniversário da cidade. O candidato teve a oportunidade de ilustrar sobre a história, cultura, patrimônio cultural, personalidade caratinguense, religiosidade, lugares de memória, gastronomia local, paisagem urbana e rural”, destaca Lourdes Rodrigues, diretora do Departamento de Patrimônio Cultural.

Os vencedores foram:

1º lugar

Aluna: Marialice Victória Machado Fernandes

Escola Municipal Doutor Maninho de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Prêmio: 1 bicicleta e 1 caixa de lápis de cor