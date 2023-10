Ilha do Rio Doce reivindica água potável e outras necessidades básicas

Em audiência de conciliação, Prefeitura apresentou alternativa provisória de fornecimento por meio de caminhão-pipa

CARATINGA- Os moradores da Ilha do Rio Doce realizaram uma manifestação nesta segunda-feira (9), na porta do Fórum Desembargador Faria e Sousa, em Caratinga, para reivindicar necessidades básicas para a localidade. Ao mesmo tempo, acontecia uma audiência com o Ministério Público, Judiciário e representantes da Prefeitura de Caratinga e da comunidade, para tratar do fornecimento de água potável.

A Ilha pertence ao município de Caratinga, mas, está colada no Vale do Aço, a apenas 5 km de Ipatinga. No entanto, a localidade que pertence ao distrito de Cordeiro de Minas está a aproximadamente 93 km de distância da sede do município de Caratinga.

No ano de 2015, com o rompimento da barragem de Mariana, os rejeitos de mineiro chegaram até a localidade através da contaminação do Rio Doce. Os moradores ainda reclamam da água poluída e reivindicam às autoridades água com qualidade para o consumo.

Em acordo com os manifestantes, a Prefeitura de Caratinga se comprometeu em iniciar o abastecimento com caminhão pipa.

NECESSIDADES

Maria da Luz Azevedo mora há 12 anos no local. Em conversa com a reportagem, ela cobra investimentos para melhorar a qualidade de vida da comunidade. “Não tem escola, a escola pequenininha que tinha, tiraram ela para Porto Seguro. Posto de saúde também não tem sala de enfermagem, se chegar uma pessoa doente não tem uma sala para fazer um curativo. A água é contaminada, eles falam que está apta a tomar e não está. Todos os poços estão contaminados, não tem água. Vivemos no mais triste abandono. Quando chove e vem a enchente, o rio cresce e joga lama contaminada dentro da casa das pessoas. E quando não é chuva, também vivemos presos dentro de casa, porque lá tem os areais, passa o caminhão para buscar as areias e joga poeira dentro da casa das pessoas”.

Para Maria, há muito o que fazer pelo local e ela espera chamar atenção das autoridades. “Educação, saúde e lazer. Lá na Ilha estamos abandonados. Veio um juiz aqui fora e um promotor que nos receberam muito bem, foi uma manifestação pacífica e vamos esperar resposta. Espero que a Ilha seja reconhecida, vista e que as pessoas sejam atendidas. Somos seres humanos, precisamos de socorro. As crianças não têm uma praça pra brincar, não tem nada lá”.

A advogada Aleksandra de Fátima Samora, que representa os moradores, afirma que já existe uma sentença que obriga o município a fornecer água potável para a Ilha do Rio Doce, devido à contaminação dos poços artesianos. “Vim participar de uma audiência com relação a essa sentença. E não tem saneamento básico na região. Inclusive já mandaram caminhão abastecer, mas, não tem como a comunidade armazenar água. Viemos entrar em um acordo para atender a comunidade da melhor forma. Fizemos um acordo de 30 dias com a Prefeitura”.

ACORDO

José Carlos Souza, secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, confirmou que a Prefeitura de Caratinga recebeu intimação judicial para fornecer água potável para a comunidade da Ilha do Rio Doce. “As demais reivindicações são provavelmente legítimas, mas, não constam da sentença judicial que foi exarada pela Justiça local e confirmada pelo Tribunal de Justiça. Estamos nos organizando para atender à distribuição da água potável para a comunidade do Areal da Ilha do Rio Doce. Bom salientar que há aproximadamente 60 dias, nós já adotamos procedimentos no sentido de cumprir o mandamento judicial, porém, por circunstâncias dos moradores da Ilha, eles não tiveram naquele momento como receber a água que seria distribuída, porque não tinham os respectivos reservatórios”.

O secretário explica que durante a audiência de conciliação foi ajustada uma alternativa provisória para entregar a água para os moradores utilizando caminhão-pipa. “Vamos fazer o teste de 30 dias, se funcionar, a gente continua o modelo, se não funcionar, a gente vai buscar novas alternativas para solucionar o problema”.

Mas, para o secretário, a responsabilidade de fornecimento deveria estar atrelada ao rompimento da barragem de rejeitos, uma vez que esse fator teria contaminado a água. Juntamos documentação no processo, que a Renova é a responsável por contaminar a água da comunidade e não a Prefeitura. Então, seria conveniente que a comunidade ajuizasse uma causa junto à Renova, para ela garantir esse fornecimento de água. Como secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, irei sugerir ao setor próprio da Prefeitura, que a gente ajuíze essa causa também pelo lado do município, no sentido de determinar que a própria Renova, que representa a Samarco Mineração, que foi a empresa que teve sua barragem de rejeitos da mineração rompida e que assumiu a responsabilidade perante as comunidades que foram atingidas. Na verdade, o município também está sendo vítima dessa situação, uma vez que a própria Renova deveria ter assumido esse compromisso de fornecer a água para os moradores”, finaliza.