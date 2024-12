III EDIÇÃO DO FESTIVAL FESTA NA FLORESTA EM CARATINGA

Festival de artes integradas para promover debates sobre a vida nas florestas do Brasil acontece nesse domingo, 08 de dezembro, na praça Cesário Alvim, centro

CARATINGA – A Associação Cultural Casa Laboratório, de Ipatinga, promove a terceira edição do “Festival Festa Na Floresta” com o tema “A vida nas florestas como alternativa para as adaptações às mudanças climáticas no Brasil e no mundo!”. A mostra já ofertou duas residências de artes visuais para estudantes de escolas de Caratinga e reunirá neste domingo, na emblemática Praça Cesário Alvim, uma série de espetáculos de teatro, música, palestras, exibição de filmes e exposições totalmente gratuitas. A programação acontece das 16h até as 22h.

Desde o início do mês de março, os alunos das escolas estaduais Deputado Agenor Ludgero Alves, na comunidade de Bela Vista e Sinfrônio Fernandes, no bairro Santo Antônio, estão recebendo a residência de artes visuais “Oficina de Peças Cenográficas Sustentáveis”. Conduzida pelo artista Joab Sangi, os estudantes projetam e executam duas esculturas, em grande escala, modeladas em latas de alumínio que foram retiradas do lixo da cidade. Através dessa vivência, o curso conscientiza e instrumentaliza as juventudes das comunidades, sobre temas relacionados ao descarte, reutilização, produção excessiva de lixo e outros assuntos relacionados ao meio ambiente, arte e sustentabilidade global.

As esculturas, resultantes das oficinas, estarão em exposição durante o “Festival Festa na Floresta” que traz para a cidade o show “Aos Sons de Urutaus a Bacuraus”, com letras que retratam as aves e a relação do homem e o ecossistema. A programação conta ainda com o espetáculo “Baile Para Um Menino Deus”, com cantigas e festejos populares inspirados no imaginário do nordeste brasileiro e o premiado filme “Mata”, que revela o impacto da monocultura no meio ambiente, em contraste aos modos de vida tradicionais. O filme propõe uma por roda de conversa. Em seguida, o evento terá o show “Concerto Eletrônico”, com um line-up de DJs experimentando sonoridades inspiradas pelas florestas e a participação dos artistas de Caratinga Pedro Ogm4cts, EW Mc e grupo Ezzymec num show provocador.

O projeto tem direção artística de João Carlos Cardoso, produção executiva de Wallace Maciel, assistente de produção de Mel de Faria, monitor assistente Marcos Rufino, assessoria de comunicação de Angélica Alves e coordenação administrativa de Rodolfo Bello.

A Associação Cultural Casa Laboratório é uma entidade cultural, sem fins lucrativos, declarada como utilidade pública municipal em Ipatinga. Ela mantém o Espaço Cultural Casa Laboratório, um equipamento cultural declarado como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura. Ao longo de 15 anos, a Casa promoveu o encontro de quase um milhão de pessoas, em diversas experiências com as artes, por vários territórios. Mais de mil apresentações públicas ocuparam a sala de espetáculos do espaço, reunindo artistas locais e de todo o Brasil. Cerca de mil discentes concluíram o programa de formação de atores e oficinas culturais gratuitas, realizadas pelo projeto. Hoje, diversos ex-alunos, atuam profissionalmente na indústria criativa. Em parceria com diversas escolas públicas e comunidades em Minas Gerais, os festivais e mostras produzidos pela Casa, articularam diversas atividades para pautar a vida nas florestas e a construção de cidades inteligentes e sustentáveis.

O projeto Festa na Floresta – Festival de Artes Para Promover Diálogos com as Naturezas – Ano II é uma realização da Associação Cultural Casa Laboratório, aprovado 3º Edital Doce – Modalidade 1 – Seleção de Projetos Sociais de Promoção da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Caratinga.