Igrejas presbiterianas em solidariedade aos desabrigados

Campanha de arrecadação de materiais para os atingidos pelas chuvas

CARATINGA- Desde que as cidades da região foram castigadas pelas chuvas e muitas pessoas ficaram desabrigadas, perdendo seus pertences e os lares em que residiam, a solidariedade tem sido marcante por parte da própria polução ou de instituições. Em Caratinga, quem também soma esforços por meio de uma campanha são as igrejas presbiterianas.

De acordo com o reverendo Teodomiro Fontes, o drama vivenciado por diversas famílias sensibilizou os membros das igrejas. “Nós aprendemos nas sagradas escrituras a sermos generosos e solidários. A Igreja não pode ficar só na teoria, nós precisamos ir para a prática. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, ele disse que aquele que ouve as palavras dele, as pratica, seria um homem sábio e prudente, que colocou a sua casa sobre a rocha. Nós queremos ser como Igreja de Cristo, pronta e presente na sociedade, seja aqui em Caratinga ou qualquer lugar que necessitar da nossa ajuda”.

Muitas doações têm sido entregues na Igreja Presbiteriana. Gestos que demonstram empatia, como enfatiza. “As pessoas como sempre têm sido muito solidárias e generosas em doar, muitos têm tirado até daquilo que têm para o uso mesmo para ajudar aqueles que necessitam. E a hora é disso mesmo, nós temos que fazer o que for necessário para ajudar essas pessoas, lembrando também gratidão que precisamos ter a Deus que nossa cidade não foi atingida, sofremos muito com enchente durante algum tempo e Deus deu a graça de não sermos atingidos e por isso somos mais do que responsáveis para ajudar aqueles que foram atingidos e socorrê-los nesse momento”.

Colchões, roupas de cama, comida e água potável são alguns dos itens que estão sendo arrecadados. Também é possível doar dinheiro para reconstrução de casas e templos que foram destruídos pela enchente. “Estamos arrecadando para várias cidades, essa enchente foi geral no Leste de Minas, algumas cidades do estado do Rio e Espírito Santo. Estamos tentando ajudar algumas cidades de maneira específica mas também pulverizar partes daquilo que foi arrecadado para outras cidades, a partir da necessidade”.

Reverendo Teodomiro frisa que todas as igrejas presbiterianas estão funcionando como ponto de coleta para doações. “Qualquer igreja presbiteriana perto da sua casa, temos no Aparecida, atrás do Polivalente; aqui na Rua João Pinheiro; na Rua Nova; no Vale do Sol e na Deputado Dênio Moreira de Carvalho, Santa Cruz. Qualquer uma destas igrejas está recebendo donativos para serem enviados para estas cidades que foram atingidas. A população que quiser ajudar na hora da entrega, ir lá conosco, estão convidados, basta entrar em contato”.

As contribuições ainda são bem-vindas e irão contribuir para amenizar o sofrimento e a carência que tem sido enfrentada por diversas pessoas. “Precisamos muito de cesta básica, móveis, colchão. Dinheiro também pode depositar na conta da igreja, vamos ter uma transparência nas redes sociais do que foi arrecadado, como foi distribuído, para todos terem a ciência de que o dinheiro de fato foi aplicado na ajuda a essas pessoas”.

A 1ª Igreja Presbiteriana (situada à Rua João Pinheiro) dará início as entregas do material arrecadado amanhã. Já a 2ª Igreja Presbiteriana, localizada na Rua Coronel Antônio da Silva já enviou uma remessa para Manhuaçu na última quarta-feira (29).

Quem desejar saber mais informações sobre a campanha pode fazer contato pelos telefones (33) 3321-3184 ou (33) 98832-6030. “Queremos ser presentes na cidade de Caratinga, abençoar essa cidade, tenho certeza que Deus colocou as igrejas aqui para ser benção e assim queremos ser, não só para Caratinga, mas para toda região que necessitar do apoio da Igreja”, finaliza.