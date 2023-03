Igreja Metodista celebra 95 anos

CARATINGA- A Igreja Metodista de Caratinga está celebrando 95 anos. Em entrevista à reportagem, o pastor Genildison Silva destacou a missão e os trabalhos que são realizados.

“Estamos muito felizes. Comemoramos e homenageamos pessoas que estão há 50 anos como membros da igreja, viram muita coisa acontecer, o templo não era esse que temos aqui hoje, era uma igrejinha pequena. A igreja foi se desenvolvendo ao longo da história juntamente com a própria cidade de Caratinga. Temos hoje programações voltadas para adultos, idosos, jovens, crianças também A gente tem um trabalho social no Bairro Esperança também, chamado Sombra e Água Fresca, que é voltado para questão social e também para reforço escolar”, destacou Genildison.

O pastor ainda destacou que a igreja busca impactar a sociedade por meio de suas ações, por isso, todas as atividades são pensadas no próximo. “Um dos lemas da nossa igreja é sermos comunidade missionária a serviço do povo. Para nós, metodistas, não faz sentido a gente ter um povo grande na igreja sem que a gente instrua esse povo a influenciar e ajudar a sociedade. A igreja é muito mais que um templo. É envolvimento de todos na sociedade”.

Atualmente, a igreja conta com em torno de 300 membros. Os cultos são realizados aos domingos, às 9h e 19h e às terças-feiras, às 19h30; além de outras atividades que são desenvolvidas com homens e mulheres.

A respeito da marca de mais de 90 anos de história em Caratinga, pastor Genildison disse que se sente privilegiado. “É muito bom poder fazer parte de uma história tão linda e tão grande. A luta, os desafios e a perseverança. Gratidão. A própria palavra de Deus diz em tudo dai graças. Temos muitos motivos para dar graças a Deus. Quero agradecer não somente a esse povo que congrega na igreja aqui, mas, a todos que já passaram por aqui também. Todos nós carregamos marcas daqueles que passaram, porque contribuíram para estarmos aqui e a Deus o nosso louvor”.

A Igreja Central Metodista de Caratinga está situada à Praça Monsenhor Rocha,78, centro.