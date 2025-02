Igreja matriz de Piedade de Caratinga é invadida

PIEDADE DE CARATINGA – A Paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Piedade de Caratinga, foi alvo de uma invasão na madrugada dessa quinta-feira (27).

Segundo informações do Frei Ronan, pároco local, a capela do Divino Coração, localizada no Centro Pastoral Santa Terezinha, anexo a Matriz, foi invadida e teve o Sacrário profanado e a Hóstia Magna foi quebrada.

O pároco esclareceu que segundo orientações da Igreja o Templo deve permanecer fechado, até que aconteça o ato de desagravo.

A Missa de Desagravo ao Santíssimo é uma celebração que reconhece e pede perdão a Deus por ofensas cometidas contra Ele.

Dessa forma, a Paróquia informa que não haverá celebração de missas ou atividade religiosa na matriz e no Centro Pastoral, até a realização da Missa de Desagravo.