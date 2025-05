Igreja Católica elege Papa Leão XIV, o primeiro pontífice norte-americano da história

Bispo de Caratinga celebra a escolha e destaca importância da liderança e da paz para a Igreja

CARATINGA – A Igreja Católica vive um novo capítulo em sua história milenar. Nesta quinta-feira (8), os sinos do Vaticano repicaram e a tão aguardada fumaça branca anunciou ao mundo a eleição do novo papa: Leão XIV, nome pontifício do cardeal norte-americano Robert Francis Prevost. Aos 69 anos, ele se torna o primeiro papa dos Estados Unidos e também o primeiro oriundo de um país de maioria protestante.

A escolha histórica foi celebrada pelo bispo da Diocese de Caratinga, Dom Juarez Delorto Secco, que destacou o simbolismo do momento para a Igreja.

“É uma alegria muito grande receber essa notícia. A Igreja é ministrada por pessoas sucessoras de Pedro. E, para nós, faz muita falta a liderança. É bom olhar para Roma e perceber que estamos unidos com aquele que nos guiará pelos próximos anos”, afirmou o bispo, que reforçou o pedido de orações pela nova missão do pontífice. “Que seja um homem de paz. Que promova a vida, a esperança e a paz de Jesus”.

Trajetória marcada pela América Latina

Apesar da origem norte-americana, Prevost construiu boa parte de sua carreira religiosa na América Latina, especialmente no Peru. Foi missionário em regiões marcadas pela pobreza e pelas tensões políticas, como Trujillo, onde permaneceu durante o governo autoritário de Alberto Fujimori. Na época, chegou a cobrar desculpas públicas pelas injustiças cometidas.

Sua trajetória o levou a ocupar cargos de destaque na Cúria Romana. Antes de ser eleito papa, Prevost era prefeito do Dicastério para os Bispos — órgão responsável pela nomeação de bispos no mundo inteiro — e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. Conhecido por seu perfil discreto e voz serena, é visto como um reformista, alinhado à linha de abertura e diálogo inter-religioso impulsionada por Francisco.

Formado em teologia pela União Teológica Católica de Chicago e doutor em direito canônico pela Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma, Prevost foi ordenado padre em 1982 e, dois anos depois, iniciou seu trabalho missionário no Peru.

Como foi o conclave

O conclave, iniciado na quarta-feira (7), contou com a participação de 133 cardeais eleitores, incluindo sete brasileiros. A primeira rodada de votações, na tarde de quarta, e as duas realizadas na manhã desta quinta-feira, terminaram sem consenso — indicadas pela fumaça preta expelida pela chaminé da Capela Sistina.

A definição veio apenas na quarta rodada, na tarde desta quinta. Por volta das 13h07 (horário de Brasília), a fumaça branca indicou que a Igreja tinha um novo líder espiritual. Em sua primeira mensagem, Leão XIV saudou os fiéis com a tradicional bênção e o desejo de paz: “Que a paz esteja convosco”.

Uma nova fase para a Igreja

Para Dom Juarez Delorto Secco, a eleição de Prevost representa não apenas continuidade, mas também esperança para os desafios contemporâneos da Igreja.

“Esse momento fala do sentido de comunhão e unidade. Os cardeais estiveram recolhidos, rezando e dialogando, para escolher um homem que terá muito poder para servir. Que Deus abençoe essa nova missão”, declarou.

A expectativa agora se volta para os primeiros gestos e decisões de Leão XIV, que terá a tarefa de conduzir a Igreja Católica em meio a desafios sociais, éticos e espirituais do século XXI.