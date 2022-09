Igreja Adventista promove plantão de atendimento psicológico e médico

CARATINGA– A Igreja Adventista de Caratinga promoverá no sábado (17), das 14h às 18h, o plantão de atendimento psicológico e médico.

Conforme a psicóloga Eliane Barbosa, a intenção é oferecer acolhimento à comunidade, em virtude da campanha do Setembro Amarelo. “Como psicóloga, vi a necessidade, o adoecimento mental da sociedade, em proporcionar esse atendimento de forma gratuita para a comunidade, a fim de prevenir e educar a comunidade. Pretendemos fazer também a indicação para atendimento nos pronto-atendimentos, vamos ter aqui médicos, profissionais, para prescrição médica no caso de necessidade para esses pacientes”.

Eliane orienta que os interessados façam um pré-agendamento pelo Instagram da igreja @iasdcentralcaratinga. “Essa ação atenderá todos aqueles que sentirem o adoecimento mental, que tiverem com depressão e têm esse interesse de procurar ajuda. Se você pensa que está sozinho, que não existe mais recurso, estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Procure ajuda. Muitas vezes julgamos essas pessoas que estão adoecidas, não damos ouvido, não paramos para escutar aquilo que elas têm a dizer. Que nós, como comunidade e população possamos acolher também essas pessoas porque o sofrimento existe e só a pessoa que está vivenciando é que sabe o quão difícil é”.

O pastor Alexandre Ferrari classifica o evento como uma grande oportunidade para a igreja abrir as portas, não só das suas instalações, mas, também para que os membros entendam que eles fazem parte da comunidade. “E que eles precisam trabalhar para que o apoio seja uma realidade e ter a oportunidade de oferecer tratamento médico e psicológico para aqueles que estão necessitados é um momento muito especial para nós”.

O pastor ressalta a importância de a população participar do plantão de atendimento e buscar ajuda. “Tenha a certeza absoluta que a maioria de nós enfrenta problemas psicológicos, precisa de apoio, de atendimento, de conscientização. Como pastor, muitas vezes, faço algumas visitas e descubro que as pessoas estão vivendo essa luta interior e precisando de tratamento, de atendimento. Quando nós como igreja temos a oportunize de fazer isso, não podemos deixar passar, de forma alguma. Quero convidá-los, não percam a oportunidade de ter um atendimento preparado com carinho para que você possa se conhecer mais e melhor”.

A Igreja Adventista fica situada à Rua Coronel Antônio da Silva (Rua Nova), 408, centro.