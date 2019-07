Iepha-MG divulga pontuação definitiva do ICMS Patrimônio Cultural

Caratinga e Inhapim apresentam as melhores notas da região

DA REDAÇÃO- A tabela de pontuação definitiva do ICMS Patrimônio Cultural exercício 2020, já está disponível no site do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG). Em novembro, a pontuação definitiva será encaminhada à Fundação João Pinheiro (FJP), instituição responsável por calcular os valores que as prefeituras irão receber do Governo de Minas Gerais.

Técnicos do Iepha-MG analisaram cerca de 3,5 mil pastas com a documentação enviada pelos municípios mineiros. No total, 804 cidades receberam pontuação, após a análise realizada pela equipe do instituto.

Para receber os recursos, o município deve construir e colocar em prática, com a participação da comunidade e do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, sua política de proteção ao patrimônio cultural, trabalhando para que ela se efetive como política pública.

O instituto oferece orientação técnica aos municípios, que pode ser solicitada pelo e-mail icms@iepha.mg.gov.br ou, também, em atendimento presencial, com agendamento prévio pelo telefone (31) 3235-2891.

REPASSE DE RECURSOS

De 1997 até 2016, o Governo de Minas Gerais repassou, por meio do ICMS Patrimônio Cultural, mais de R$ 784 milhões aos municípios participantes do programa. Desde 1996, foram instalados 727 Conselhos Municipais do Patrimônio Cultural no estado e 665 municípios aprovaram legislação e criaram o Fundo de Preservação do Patrimônio Cultural.

O número de bens protegidos na esfera municipal também é destaque, atingindo aproximadamente 4,2 mil bens protegidos. Já as ações de Educação Patrimonial foram implementadas em quase 600 cidades mineiras. Todas essas são medidas que valem pontos para composição da tabela de avaliação feita pelos técnicos do Iepha-MG.

REGIÃO

O DIÁRIO traz os dados dos municípios da região. Na pontuação política-cultural, quando o máximo é de 4 pontos, Caratinga obteve a nota de 2,45; Córrego Novo (2,35), Imbé de Minas (0,30); Inhapim (2,30); Santa Rita de Minas (2,30) e Ubaporanga (2,45). Os demais municípios não pontuaram nesse quesito.

Em investimentos e despesas, na pontuação máxima que é de 3 pontos, Caratinga obteve 0,70 pontos. Também pontuaram neste quesito, Córrego Novo (0,70); Inhapim (0,50); Santa Rita de Minas (0,20) e Ubaporanga (0,20).

Em inventário, cuja pontuação máxima é de 2 pontos, somente Inhapim pontuou, com a nota 1.

Quando o assunto é tombamentos, a pontuação de Caratinga foi 1,39; Córrego Novo (0,46); Santa Rita de Minas (0,69) e Ubaporanga (0,35). Outros municípios da região não pontuaram.

Na pontuação final, considerando todos os quesitos, Caratinga obteve a melhor nota: 6,77. Em seguida, Inhapim foi a melhor posicionada com 5,28 pontos. Confira todas as notas: