Idosos são vítimas de roubo na zona rural de Córrego Novo

CÓRREGO NOVO – Bandidos agiram na noite desta terça-feira (11) no córrego do Óculo, zona rural de Córrego Novo. As vítimas foram três irmãos, com idades entre 64 e 68 anos. Os autores roubaram uma televisão e 400 reais.

Uma guarnição da Polícia Militar fazia patrulhamento, quando foi avisada que os idosos estavam sendo vítimas de roubo. Os militares acionaram outras equipes e foram até o local, mas os autores já tinham fugido.

As vítimas relataram que os autores roubaram uma TV de 32 polegadas, 400 reais e uma seringa automática veterinária. Elas acrescentaram que os criminosos são magros, altos e tem pele morena, sendo que um deles estava armado.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.