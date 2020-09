Idosos falecem com diagnóstico de covid-19 em Caratinga e região

CARATINGA- Caratinga e dois municípios da região registraram óbitos de pacientes diagnosticados com covid-19. Em todos os casos, os pacientes eram pessoas idosas.

Em Caratinga, o 46°óbito é de um homem 73 anos, que residia no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Já o 47°, 81 anos do Bairro Santa Cruz; ambos neste domingo (13).

Já em Inhapim, o 10° óbito é de um paciente de 75 anos, que morava na área rural, portador de hipertensão arterial, que ocorreu na sexta-feira (11). Até esta data eram 1.322 notificações para a doença, sendo 245 casos confirmados, 21 suspeitos e 1.056 descartados. 207 pacientes já recuperados.

Em Santa Bárbara do Leste, as duas vítimas registrados no final de semana têm 78 e 76 anos e residem no Córrego do Batatal e área urbana, respectivamente. Ao todo, desde o início da pandemia, o município contabiliza quatro mortes de pacientes com diagnóstico de Coronavírus, com 55 infectados e 42 curados

Todos os pacientes estavam internados no CASU Hospital Irmã Denise.