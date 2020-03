Idosos e trabalhadores de saúde são público-alvo de vacinação contra a gripe

CARATINGA- O Ministério da Saúde antecipou a Campanha de Vacinação contra Gripe. A primeira fase teve início ontem e segue até o dia 15 de abril, tendo como público-alvo os idosos e profissionais da área da saúde pública e privada.

Serão realizadas mais duas etapas em datas e para públicos diferentes. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um desses grupos, até o dia 22 de maio.

Neste ano, o Ministério da Saúde mudou o início da campanha, de abril para março, para proteger de forma antecipada os públicos prioritários contra os vírus mais comuns da gripe. A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde. Estudos e dados apontam que casos mais graves de infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos, grupo que corresponde a 20,8 milhões de pessoas no Brasil. Por isso, a primeira etapa da campanha contempla esse público.

A etapa seguinte da campanha terá início no dia 16 de abril com objetivo de vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento. A última fase, que começa no dia 9 de maio, priorizará crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Os idosos, que estão fora da área da abrangência (sem PSF de cobertura) deverão entrar em contato com a Policlínica pelo (33) 3329-8039 para agendar a vacinação. E nas unidades de PSFs, os agentes de saúde já têm relacionados quem são os idosos, mas os que quiserem entrar em contato agendando também poderão fazê-lo a partir do telefone do seu PSF.