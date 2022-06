Idoso vem a óbito após incêndio na própria casa

IPANEMA – O idoso Renato Domingos da Silva, 72 anos, morreu em um incêndio que aconteceu em sua casa na manhã desse último domingo (29) no centro de Ipanema.

O corpo de Bombeiro Militar foi acionado para combater o incêndio, mas quando chegou ao local policiais militares e populares já tinham controlado as chamas.

O irmão de Renato, Valdeir Domingos da Silva, contou que ele morava sozinho e tomava medicamentos controlados. Valdeir disse que foi alertado do incêndio pelo próprio irmão, então foi ao posto da Polícia Militar pedir socorro e ao retornar, Renato estava caído no quintal, com o corpo parcialmente carbonizado apresentando queimaduras de 1º, 2º e 3º graus.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O incêndio atingiu banheiro, quarto e cozinha da residência.