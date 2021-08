Idoso tem moto roubada na zona rural

CARATINGA – O roubo a um idoso de 67 anos, no córrego Guanabara, zona rural de Caratinga, aconteceu nesse domingo (8). A vítima relatou que deslocava de sua casa no córrego Cachoeira sentido ao distrito de Sapucaia, quando na estrada do Guanabara, próximo à antiga fazenda do “Juca Vital”, deparou com o Fiat Uno de cor cinza parado às margens da estrada vicinal, e um adolescente fez sinal para ele.

A vítima parou e perguntou se o jovem estava precisando de ajuda, e notou que havia outra pessoa dentro do carro veículo com roupas escuras e toca na cabeça. Após diálogo, o jovem entrou no veículo Fiat Uno e acelerou à frente da vítima, seguindo pela estrada vicinal.

Poucos metros à frente, em uma curva, a vítima foi surpreendida por um cidadão de cor negra, estatura mediana, trajando blusa escura e toca na cabeça, portando uma arma de fogo, tipo pistola. O autor anunciou o roubo com a arma em punho e após tomar posse da motocicleta, do celular da vítima e de um capacete de cor azul, fugiu sentido ao córrego dos Palmeiras.

Após o roubo, a vítima deslocou sentido ao distrito de Sapucaia e durante o trajeto deparou com o veículo Fiat Uno acidentado às margens da estrada.

Segundo populares que transitavam pelo local, no momento do acidente, havia apenas o jovem no interior do veículo e na condução deste, que após o acidente ele teria abandonado o veículo e deslocado sentido ao distrito de Sapucaia. Uma testemunha deu carona ao jovem até Sapucaia, e disse que depois ele seguiu sentido a rodovia MG-329 a pé.

O jovem de 17 anos foi abordado pela Polícia Militar sendo encontrado em sua posse a quantia de R$ 1.335,00, e um aparelho celular, os quais não soube informar procedência.

A PM esteve no local do acidente, e constatou que o Fiat Uno havia sido furtado em data pretérita.

A vítima reconheceu o jovem como o condutor do veículo, sendo ele quem o teria abordado anteriormente na estrada, alegando ainda, que o outro indivíduo que estava dentro do carro teria sido o autor do roubo que levou a motocicleta.

O menor foi apreendido e conduzido para a delegacia de Polícia Civil. A moto e o outro envolvido não tinham sido encontrados até o final dessa edição.