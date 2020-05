Idoso suspeito de pedofilia em Inhapim é preso no Espírito Santo

DA REDAÇÃO – As polícias Civis de Minas Gerais e do Espírito Santo prenderam na tarde desta segunda-feira (25) em Marataízes, no litoral capixaba, um homem de 75 anos suspeito de pedofilia em Inhapim, desde 2006. Em julho de 2012 ele teve a prisão decretada pela Justiça e estava foragido desde então

Segundo o delegado Bruno Morato, coordenador dos trabalhos, o idoso já vinha sendo monitorado durante as investigações. “Há alguns dias os investigadores de Santana do Paraíso encontraram indícios de que ele poderia estar no Espírito Santo. Na última sexta-feira (22), confirmamos que ele estava em Marataízes e, deste então, passamos a compartilhar informações com os policiais civis de lá, que hoje prenderam o autor enquanto ele chegava na residência dele”, disse.

Ainda de acordo com o delegado, o preso ficou surpreendido com a ação da polícia e teria chegado a passar mal ao recebeu voz de prisão. Ele não reagiu, mas negou que tenha cometido o crime.

O homem foi encaminhado ao Complexo Prisional do Xuri, na cidade de Vila Velha (ES), onde ficará à disposição da Justiça da comarca de Inhapim.

“A pedofilia é um crime repugnante, que atinge pessoas naturalmente vulneráveis que são nossas crianças e adolescentes. O dado mais triste é que cerca de 70% dos abusos ocorrem dentro da própria casa da vítima. Pais, mães e responsáveis precisam ficar atentos e, caso suspeitem de algum abuso, procurarem a Polícia”, finalizou Morato.

Fonte: O Tempo