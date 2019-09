Idoso morre em incêndio na zona rural de São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Um fatídico incidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (11) no córrego do Parado, zona rural de São Sebastião do Anta. O idoso Onofre Dorneles da Costa, 79 anos, morreu em virtude de um incêndio em sua propriedade.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe foi até o córrego do Parado, onde encontrou a vítima caída ao chão e já sem vida. As vestes de Onofre estavam queimadas e ele apresentava várias lesões provocadas pelo incêndio.

Familiares disseram que Onofre saiu de casa para encanar água para os animais e como estava demorando muito, eles foram atrás e depararam com o idoso caído já sem vida. Foi levantando que ele usou fogo para ‘amolecer’ os canos, faíscas caíram na vegetação e o fogo se alastrou. O idoso tentou apagá-lo, mas caiu e foi atingido pelas chamas. Conforme registro da ocorrência, a lavoura tinha muita vegetação seca, o que pode ter contribuído para que o fogo se alastrasse. Cerca de 400 m² da lavoura foram consumidos pela chama.

Perícia Técnica da Polícia Civil compareceu e após os levantamentos iniciais, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Caratinga.