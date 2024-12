Idoso morre em acidente em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Nessa última quarta-feira (18) por volta de 19h30, um grave acidente foi registrado na BR-474, na área urbana de Piedade de Caratinga, envolvendo um automóvel Siena, de cor escura, e dois outros veículos. O acidente ocorreu em uma leve curva no km 154, quando, segundo populares que presenciaram os fatos, o condutor do Siena, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle do veículo e colidiu lateralmente com um caminhão. No impacto o retrovisor do automóvel ficou caído na pista. Em seguida, cerca de 30 metros adiante, o Siena colidiu frontalmente com outro veículo que também seguia em sentido oposto. O trânsito seguiu em meia pista

No caminhão, estavam o motorista e sua esposa. Apesar de não sofrerem ferimentos, a esposa, visivelmente abalada, foi encaminhada a um posto de saúde para avaliação médica. Já o condutor do Siena, identificado como Sebastião Martins de 70 anos, residente em Piedade de Caratinga, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Civil estiveram no local. Após a conclusão dos procedimentos, os veículos foram retirados da pista e o corpo foi removido por uma funerária.

A investigação das causas do acidente seguirá sob responsabilidade das autoridades competentes. O sepultamento de Samuel está previsto para 9h dessa sexta-feira(20), no cemitério São João Batista, em Caratinga.