Idoso morre atropelado por carreta na BR-116 no perímetro urbano de Engenheiro Caldas

Um idoso, de 80 anos, morreu atropelado por uma carreta no início da tarde desta terça-feira (18), na BR-116, km 455, no perímetro urbano de Engenheiro Caldas.

A vítima que ainda não teve a identidade divulgada, é morador da cidade e segundo testemunhas atravessava a rodovia de bicicleta quando foi atingido por uma carreta.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e está no local realizando os trabalhos periciais.

A ocorrência está em andamento.

Fonte: g1.globo.com