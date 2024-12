Idoso morre atropelado por caminhão na estrada de Luisburgo

LUISBURGO – Um acidente foi registrado nesta terça-feira (10) na região Córrego dos Hotts, entre Luisburgo e Ponte do Silva. João Januário, 73 anos, foi atropelado por um caminhão. Ele foi socorrido com ferimentos graves, mas faleceu no hospital.

De acordo com testemunhas, o idoso estava encostado na sua bicicleta, à margem da rodovia, quando o caminhão o atingiu.

Uma ambulância da Secretaria de Saúde de Luisburgo prestou os primeiros atendimentos à vítima, sendo posteriormente transferido para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o conduziu, com suspeita de traumatismo craniano grave e escoriações à Unidade de Urgência e Emergência do Hospital César Leite, em Manhuaçu. Ele não resistiu e faleceu horas depois.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu também foram acionadas e compareceram ao local do acidente.

O registro inicial da ocorrência foi realizado pela Polícia Militar de Luisburgo. A ocorrência foi finalizada pela Polícia Militar Rodoviária.

Portal Caparaó