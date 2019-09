Idoso mata homem que invadiu sua casa

LAJINHA – No final da manhã do último sábado (14), Fábio Junior Malta Teixeira, 39 anos, foi morto a golpes de enxadão. Conforme levantamentos da Polícia Militar, Fábio tentou furtar em uma residência, na rua Ilza Vieira Valadares, próximo à rodoviária, na área central de Lajinha, mas acabou morto pelo morador, um idoso 79.

A Policia Militar foi acionada por populares informando sobre o ocorrido. Os militares deparam com o corpo de Fábio Junior caído dentro da residência. Em conversa com o idoso, ele disse que saiu de casa para ir no mercado e, como de costume, deixou a porta apenas encostada. Quando retornou encontrou o suspeito dentro da sua casa mexendo nos seus pertences.

Os dois começaram a lutar. O idoso conseguiu se apoderar de um enxadão e desferiu alguns golpes contra a cabeça da vítima.

Segundo tenente Maxwell, comandante do policiamento em Lajinha, o aposentado disse que já foi vítima de vários furtos praticado pelo suspeito, mas por medo não havia denunciado à polícia. “A vítima possuía vários registros no sistema da polícia por crimes de furtos e arrombamentos e infrações de trânsito. Infelizmente em mais uma prática delituosa, ele acabou sendo flagrado e morto pelo morador da residência”, detalhou o oficial.

O aposentado foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil.