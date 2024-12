Idoso ganha R$ 201 milhões na Mega-Sena e morre semanas após prêmio

A suspeita é que Antonio Lopes tenha morrido de um mal súbito enquanto fazia um tratamento em uma clínica. Ele tinha 74 anos e deixa quatro filhos

Menos de um mês após ganhar, sozinho, uma bolada de R$ 201 milhões em um sorteio da Mega-Sena realizado em novembro, Antonio Lopes, de 74 anos, morreu nesta quarta-feira (4/12). A principal suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito enquanto fazia tratamento odontológico em uma clínica em Cuiabá.

O idoso era pecuarista e operava no comércio de gado em fazendas do Mato Grosso. Antônio Lopes deixa quatro filhos. De acordo com informações do portal G1, a Polícia Civil do Mato Grosso apura a causa da morte de Antônio.

Sorteio

Antônio Lopes ganhou o valor de R$ 201 milhões após vencer o sorteio 2.795 da Mega-Sena, realizado no dia nove de novembro, em São Paulo. Ele acertou as seis dezenas do sorteio com uma aposta simples, de R$ 5. O prêmio foi retirado no dia 11 do mesmo mês. Os números sorteados foram 13 – 16 – 33 – 43 – 46 – 55.

A reportagem contatou a polícia de Mato Grosso para coletar mais informações sobre o caso. Até o momento, não houve respostas.

Fonte: Estado de Minas