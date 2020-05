Idoso executado na zona rural de Bom Jesus de Galho

BOM JESUS DO GALHO – Matuzalém Machado, 62 anos, foi assassinado na manhã deste último sábado (2), em Quartel do Sacramento, distrito de Bom Jesus do Galho.

De acordo com denúncias recebidas pela Polícia Militar, dois indivíduos, que conduziam uma moto preta, abordaram Matuzalém, conhecido por “Matozinho” e efetuaram vários disparos contra ele, fugindo em seguida sentido a Pingo D’Água. Matuzalém foi imediatamente socorrido por populares até o posto de saúde de Pingo D’Água, e depois transferido para o hospital Márcio Cunha em Ipatinga, dando entrada sem vida.

O filho de Matuzalém contou que ele e seu pai haviam trabalhado fazendo o transporte de areia, utilizando uma carroça. Quando o filho afastou-se por alguns metros perdendo a visão sobre local onde seu pai estava, ouviu vários estampidos de disparos de arma de fogo, e viu uma motocicleta de cor preta saindo em alta velocidade do local onde estavam.

A testemunha disse que a placa da motocicleta estava coberta com uma sacola plástica e ocupada por dois homens altos, magros, trajando blusas de cor preta e calça jeans.

Ainda de acordo com a testemunha, a vítima possui inúmeros desafetos. Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.