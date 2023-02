Idoso é preso suspeito de matar e esconder corpo de homem

Um idoso, de 63 anos, foi preso suspeito de matar e esconder o corpo de um homem, de 32 anos, que estava desaparecido deede o dia 13 de fevereiro, na zona rural de João Pinheiro, região Noroeste de Minas.

De acordo com o delegado Danniel Pedro, após tomar conhecimento do desaparecimento do homem, no dia 15, os agentes iniciaram as investigações. Conforme apurado, o rapaz foi visto pela última vez, na propriedade rural, por volta das 18 horas do dia 13, em companhia do caseiro.

Durante a investigação, ainda de acordo com o delegado, os policiais verificaram inconsistências no depoimento do suspeito.

“Ele omitiu diversas informações, inclusive a respeito de um desentendimento que teve com a vítima no dia dos fatos. O caseiro também tentou ludibriar as equipes de busca indicando locais falsos, em sentido oposto do local em que o corpo foi encontrado, com o intuito de dificultar a ação da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros”, observa.

Buscas

O trabalho de buscas envolveu, além da Polícia Civil, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em João Pinheiro e Uberaba (Canil), do Conselho de Segurança Pública (Consep) local, do grupo religioso Legendários e de amigos e parentes da vítima.

No dia 19 de fevereiro, o corpo do rapaz foi localizado, e o caseiro preso.

Na segunda-feira (20/2), o investigado teve a prisão convertida pela Justiça em preventiva, após representação da PCMG. O suspeito se encontra no sistema prisional e as investigações continuam.

