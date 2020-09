Idoso é preso acusado de abusar sexualmente de duas crianças

CARATINGA – Um idoso de 70 anos foi preso pela Polícia Militar nesta terça-feira (1), acusado de abusar sexualmente de duas crianças de cinco e sete anos.

Um policial penal estava em sua construção ao lado de um lote vago, na rua Maria Raimunda Soares Pimenta, bairro Vale do Sol, onde duas crianças pegavam frutas em um pé de amoras. Ele percebeu quando o idoso se aproximou delas.

Ainda de acordo com o policial, em determinado momento notou que o idoso passou a acariciar as meninas, passando as mãos em seus corpos, e viu ainda quando ele pegou a de cinco anos no colo e passou as mãos em suas partes íntimas, tentando em seguida levá-la para a parte de trás de uma construção, provavelmente para intensificar os abusos.

Policiais Militares conversaram com a garota, e ela contou que o idoso teria chegado a levantar seu vestido, e que apesar de tentar impedi-lo, ele continuava a passar as mãos por todas as partes de seu corpo.

A menina de sete anos contou que estava pegando amoras, quando o idoso chegou ao local e ofereceu ajuda, praticando em seguida o abuso sexual.

Em conversa com a PM, o idoso assumiu sua conduta delituosa, dizendo que realmente teria passado as mãos nas crianças. Ele foi preso em flagrante delito e conduzido até a delegacia de Polícia Civil onde foi autuado.