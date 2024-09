Idoso é encontrado morto com sinais de violência em Engenheiro Caldas

Um idoso, de 64 anos, foi encontrado morto com sinais de violência, em uma estrada vicinal, no Córrego dos Ilhéus, zona rural de Engenheiro Caldas, nesse sábado (31).

Segundo o boletim de ocorrência, os militares faziam patrulhamento quando receberam informações do crime. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima caída no chão com um corte na mão, outro no pescoço e a parte frontal do crânio esmagada.

O médico de plantão de uma unidade de saúde de Engenheiro Caldas, compareceu ao local e constatou que José de Oliveira estava morto.

Testemunhas disseram que o idoso estava morando sozinho próximo ao local do assassinato e que a mulher dele teria se mudado para Belo Horizonte.

A vítima foi vista correndo em direção ao local onde o corpo foi achado, após barulhos de disparos de arma de fogo.

Durante as diligências, os policiais localizaram uma ocorrência do dia 20 de abril deste ano, onde consta José como autor de uma lesão corporal contra o ex-genro.

Segundo informações repassadas aos policiais, esse ex-genro, seria o autor do crime. Ele teria “jurado de morte”, o ex-sogro após o ocorrido em abril.

Na noite anterior ao assassinato, o homem foi visto rondando a casa da vítima.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e constatou que o corpo apresentava uma perfuração do lado esquerdo do tórax, outra perfuração nas costas, um corte no pescoço, outro no dedo polegar, outro corte entre dois dedos e esmagamento de crânio.

A princípio, todas as lesões foram provenientes de instrumento contundente, cortante e perfurante.

Ainda conforme a perícia, a vítima teria sido morta há aproximadamente seis horas. Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML de Governador Valadares.

Os militares seguem em diligências para localizar o ex-genro. Eles receberam informações de que o homem teria sido visto na cidade de Sobrália. Foi feito rastreamento na cidade mas o suspeito não foi encontrado.

Outra informação recebida pelos policiais foi de que o homem pode ter fugido para Belo Horizonte. O caso segue em investigação.