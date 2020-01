Idoso é assaltado, mas polícia consegue deter suspeitos e recuperar o dinheiro

CARATINGA – Um aposentado, 64 anos, foi vítima de assalto nesta última quarta-feira (15). O crime aconteceu na rua Princesa Isabel, no centro da cidade. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter dois suspeitos.

De acordo com o tenente Danilo, o aposentado contou que estava transitando pela calçada quando foi abordado por dois indivíduos, que roubaram mais de R$ 2 mil que estavam em seu bolso. As primeiras informações davam conta de que um dos indivíduos estava com uma arma de fogo, e a vítima ainda reagiu, mas os dois suspeitos fugiram a pé.

De posse das imagens das câmeras de segurança que gravaram toda ação, os militares iniciaram rastreamento e no final da noite de quarta-feira souberam que eles estariam na rua José Simeão, no bairro Santo Antônio, onde foram presos. Um jovem, 18 anos, e um menor, 15, foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.

A polícia recuperou o dinheiro roubado do aposentado, 2.167,00, e apreendeu o simulacro da arma de fogo que estava escondido em outro local.

A orientação da PM é que nunca se reaja a um assalto, desta vez os acusados estavam com uma arma falsa, mas nem sempre acontece dessa forma. “A vida é o maior bem, as pessoas devem evitar circular na rua com grande quantidade de dinheiro ou guardar em casa, o ideal é sempre deixar nos bancos”, ressaltou o tenente Danilo.