Idoso detido por porte ilegal de arma de fogo

POCRANE – Um idoso, 66 anos, foi preso neste último domingo (18), por porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada no córrego Barra da Figueira, zona rural de Pocrane.

Durante patrulhamento, a guarnição policial viu dois caçadores em uma motocicleta. Eles tentaram fugir, porém se desequilibraram e caíram. No entanto, o condutor da motocicleta conseguiu fugir da guarnição policial. O idoso, que estava na garupa da moto, foi abordado e com ele foram encontradas duas carabinas calibre 36, um cotoco para calibre 36, 19 cartuchos intactos, um cartucho deflagrado e um facão com bainha.

A motocicleta Honda Bros foi removida para o pátio credenciado, pois estava com o licenciamento atrasado.

O autor foi conduzido à delegacia de Polícia Civil em Caratinga para as providências de praxe. O outro envolvido não tinha sido detido até o final desta edição.