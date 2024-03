Idoso comemora 73 anos com pedal de Caratinga a Guarapari/ES

Grupo de sete ciclistas percorreu 470 km com o tempo de 19 horas e 41 minutos

CARATINGA- João Perfeito, 73 anos, comemorou seu aniversário na quinta-feira (29/2) com um percurso de 470 km. Ele motivou outros seis ciclistas do Grupo Cidade das Palmeiras que aceitaram fazer o pedal especial, tendo como percurso Caratinga- Guarapari. Foram 19 horas e 41 minutos enfrentando todos os desafios de clima e resistência, sendo dois dias de pedal e um dia de recuperação.

João, Odiel de Souza e Sinézio Rocha participaram do Diário Cast e falaram sobre a experiência.

João Perfeito, que está aposentado há 28 anos, destaca que decidiu praticar o ciclismo, como uma forma de ocupar a mente e cuidar da saúde. “Na época que o sô Dário era prefeito, já comprei uma bike, para não ficar parado, pedalar e arrumar alguma coisa para fazer, investir nesse esporte que não precisa de muita coisa, mais disposição. Deu certinho, estamos aí, já 35 anos mais ou menos que estou pedalando, mas, intensificado mesmo para fazer, como dizem o pessoal, esses pedais malucos, já tem três anos. Para eles é maluquice, para nós é qualidade de vida. Peguei gosto. A gente roda uma média de 8.000 km/ano. Caratinga tem um potencial muito grande de turismo. Conhecemos vários lugares através da bike, como saúde mental física e mental é muito bom”.

Quando completou 70 anos, ele iniciou o projeto de realizar um grande percurso de bicicleta, que veio a se concretizar agora, com a viagem ao Espírito Santo. “Foi postergando e nos 7.3 agora, falei que é a última chance, se não for agora, a gente não vai mais. A turma topou, nos programamos de dezembro pra cá e concluímos agora esse desafio, que foi muito bom, prazeroso”.

Sinézio Rocha foi o responsável por organizar o percurso. “Ficamos em dúvida se a gente faria pela BR-262, se passaríamos por Aimorés ou por Espera Feliz. Olhando sempre a questão da segurança nossa, onde estaria menos movimento, optamos por passar por Espera Feliz, Guaçuí, Cachoeiro, saímos por Marataízes e fomos pela Rodovia do Sol. Graças a Deus foi uma escolha maravilhosa, não tivemos nenhum imprevisto, passamos por nenhum sufoco. Só temos que agradecer, a equipe toda animada e junto”, destaca.

Ele ainda dá mais detalhe sobre o tempo total de pedal de 19h e 41 minutos. “Paramos em Guaçuí e pernoitamos lá. Levantamos no dia seguinte e finalizamos em Guarapari. No sábado fizemos um passeio via litoral, saindo de Guarapari até chegar a terceira ponte, entre Vitória e Vila Velha, exatamente para conhecer a ciclovia”.

Odiel de Souza começou a pedalar há pouco mais de um ano. Ele destaca que aos poucos foi gostando do esporte. “Comecei com uma bicicleta bem pesadinha, hoje comprei uma melhorzinha. Achei que não ia gostar, tem um amigo nosso que até falou que não sabia que eu gostava de pedalar. Pois é, nem eu (risos). Passei a gostar, muita integração e vamos mais longe ainda, se Deus quiser. Foi muito boa a experiência desse primeiro passeio que eu faço longo, mas, valeu a pena. Ver o senhor João, com a idade dele, dava fôlego pra gente, ânimo, conseguimos chegar tranquilo. A turma toda chegou animada e preparando outro para o próximo ano”.

DESAFIOS

Conforme João Perfeito, antes do pedal até Guarapari, eles realizaram outros passeios na região, para se preparem para os possíveis desafios. “Fomos a Dom Cavati, a Santo Antônio do Manhuaçu, Ipatinga, para testar o calorão e os obstáculos. Como a gente já vem pedalando há mais de uns 30 anos, constante, mas, sem fazer pedais longos. Já fui a foz do Rio Caratinga duas vezes, lá em Barra do Cuieté, são pedais de 10 horas. Dá para sentir um pouco. Não é fácil ficar sentado em cima de uma bike, como ficamos lá, só girando, mais duas horas de parada para descanso e tudo. O corpo tem que estar adaptado pra isso”.

Sinézio Rocha relembra que os ciclistas tiveram que enfrentar a chuva em alguns trechos e a motivação foi fundamental. “Pegamos bastante chuva, principalmente Manhuaçu, entre Realeza e Reduto, na quinta-feira choveu muito. Tinha muita água na pista, tinha lama, então, dificultou o pedal. Quando chegamos em Reduto para tomar nosso café na primeira parada, se não fosse o senhor João, a gente desistia, voltava. Mas, a energia dele nos motivava ainda mais. E no final do pedal do primeiro dia, chegando a Guaçuí choveu muito, caiu raio próximo da gente na rede elétrica. Foram desafios que fomos superando”.

Com a turma animada, Odiel de Souza destaca que a intenção é que por iniciativa do Grupo Cidade das Palmeiras, seja criada uma associação esportiva. “Caratinga não tem quase nenhum evento de esporte em geral. E o objetivo dessa associação é justamente esse, trabalhar a juventude, unir toda a área de esporte em todos os setores, tendo condição de conseguir recursos, até pra não depender só do município também. Estamos com essa ideia, vamos fazer uma primeira reunião agora no dia 17, onde, provavelmente, deve sair a primeira diretoria. Vamos registrar, começar a reunir e fazer projetos. Trazer provas de nível nacional para Caratinga, por exemplo”.

