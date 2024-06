Idoso capota carro em Inhapim

Um capotamento foi registrado na tarde desta quarta-feira (26), na BR-116 em Inhapim.

Um senhor de 77 anos conduzia um veículo Peugeot 207, quando perdeu o controle da direção atravessando a pista e capotando no sentido contrário da rodovia.

O motorista foi socorrido pelo Samu para o Hospital São Sebastião de Inhapim. Ele estava consciente, apenas com uma leve alteração na pressão arterial.

A equipe da EcoRioMinas esteve no local fazendo o isolamento da área, uma vez que o carro apresentava vazamento de combustível. Após a chegada do guincho o veículo foi removido e o trânsito liberado no local.

A Polícia Rodoviária Federal segue levantando informações e apurando as causas do acidente.

Com informações da Rádio Clube de Inhapim