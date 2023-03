Idoso ameaça companheira e acaba preso

CARATINGA – No final da noite dessa terça-feira (28/2), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à rua Tuffi Chalabi, local em que um idoso, 75 anos, ameaçava sua companheira, 65, com uma faca.

Ao chegarem ao local, os militares desarmaram o autor, que estava com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica, e conseguiram proteger e acalmar a vítima que estava amedrontada com as atitudes do companheiro. A polícia tomou conhecimento que o idoso possuía uma arma de fogo sem o devido registro em sua casa.

Foi apreendido um revólver calibre 32 carregado com cinco cartuchos intactos, uma cartela contendo dez munições do mesmo calibre, e outra calibre 40.

O autor foi preso por ameaça com ênfase na Lei Maria da Penha, porte de arma branca, posse ilegal de arma de fogo e munições e conduzido para a delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos para as demais providências.