Idosa presa por tráfico em Mutum

MUTUM – Nesta segunda-feira (10), uma senhora, 65 anos, foi presa por tráfico de drogas na rua Manoel de Souza Lima, bairro Roseira, em Mutum. A ação foi em cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Guarnição da Polícia Militar foi até a casa da idosa e informou o teor do mandado. Durante as buscas, foram apreendidos 20 pinos de cocaína, 165 pinos vazios, uma balança, quatro celulares, oito buchas de maconha, um carregador portátil, R$ 100,00, um revólver calibre .38 com cinco munições e uma espingarda de ar comprimido. A segunda autora, uma mulher de 34 anos, não foi encontrada no local.

A autora detida foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Manhuaçu, juntamente com os materiais apreendidos.