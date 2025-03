Idosa morre e seis pessoas ficam feridas em acidente na BR-393, divisa entre Além Paraíba e o estado do RJ

ALÉM PARAÍBA – Uma idosa, de 74 anos, morreu em acidente entre carro e caminhão, na tarde desta quarta-feira (12), na BR-393, em Sapucaia (RJ).

Outras seis pessoas, incluindo quatro menores de idade, ficaram feridos. A colisão aconteceu no km 103, na divisa com o município de Além Paraíba (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens, de 54 e 39 anos, e quatro menores de idade foram levados para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Posteriormente duas crianças de 06 e 08 anos foram transferidas para o Hospital São Paulo em Muriaé.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas tiveram ferimentos graves. Quatro, foram levadas para a unidade de saúde com algumas escoriações e ferimentos nos membros inferiores.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. O corpo da idosa foi levado para o Instituto Médico Legal de Três Rios. Por voltas das 18h, o tráfego no local fluía no sistema pare e siga. Apesar do acidente, não houve interdição total da rodovia.

Fonte: Rádio Muriaé com informações do G1 Zona da Mata / Asses. Comunicação do Samu-Cisdeste