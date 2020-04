Idosa morre atropelada por caminhão em Ipanema

IPANEMA – Delsina Maria da Conceição, 64 anos, morreu atropelada por um caminhão. O acidente foi registrado na tarde de ontem no cruzamento da avenida Sete de Setembro com a rua Felipe dos Santos, na região central de Ipanema.

De acordo com as informações, a idosa estava em sua bicicleta quando foi atropelada por um caminhão-baú. Ela morreu no local. O motorista do caminhão permaneceu no local e foi ouvido pelos militares.

A perícia técnica da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e o corpo encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML) de Caratinga.

Fonte: Portal Ipanema