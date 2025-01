Idosa morre após ser atropelada na BR-116

MURIAÉ – Uma idosa de 89 anos não resistiu aos ferimentos e morreu após ser atropelada por um veículo. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (9) na BR-116, na altura da passarela da Barra.

Izilda José Carneiro, que completaria 90 anos em julho, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com escoriações no corpo e uma fratura na perna. Ao chegar no Hospital São Paulo ela foi imediatamente levada para a sala vermelha, mas devido aos ferimentos somados a idade avançada, não resistiu e morreu.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e vai investigar as causas do acidente.

Fonte: Rádio Muriaé