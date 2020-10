Idosa morre após acidente causado por queda de árvore em pista

CARATINGA – Maria Antônia de Miranda, de 74 anos, faleceu no início da madrugada deste domingo (4), depois de sofrer um acidente causado por uma árvore que caiu na pista.

A colisão envolvendo um Pálio Weekend, com placas de Tarumirim, e um Toyota Corolla, com placas de Ubaporanga, ocorreu no km 520 da BR-116, em Caratinga, na noite do último sábado (3), próximo à “Santinha”.

No Pálio estavam o motorista José Cézar de Miranda, de 54 anos, e os pais dele, Antônio Gualberto de Miranda, de 84 anos, e Maria Antônia.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado via 193 e ao chegar à cena do acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já estava no local.

Segundo sargento Oliveira, o passageiro do Pálio, que se queixava de dores no pescoço e na região do abdômen, já havia sido socorrido por terceiros. A idosa se encontrava dentro do carro, foi imobilizada em prancha longa e com colar cervical e retirada com todos os procedimentos de segurança. Ela se queixava de dor no peito, foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu com hemorragia interna.

O motorista do Pálio sentia dor na região da costela. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) em Caratinga. Os ocupantes do Palio seguiam sentido a Ubaporanga e tinham como destino a cidade de Tarumirim, onde moram.

No Corolla estavam o motorista Antônio Joaquim da Silva, de 50 anos, a esposa dele, Juliana Soares da Silva, de 44 anos, e duas filhas do casal, de 13 e 9 anos. A família é de Ubaporanga e seguia com destino a Caratinga.

Ailton Joaquim da Silva, irmão do motorista do Corolla, foi prestar ajuda ao familiar. “Na hora que cheguei, conversei com ele, primeiramente perguntei como estava, e depois perguntei o que aconteceu. Ele falou que seguia sentido a Caratinga e o outro carro entrou na frente dele e não teve como ele nem fazer nada”, contou Ailton.

Uma árvore caída na pista teria causado o acidente. “Eu conversei com o agente da PRF e ele falou comigo que o que causou esse acidente foi a árvore caída. Aí ele [motorista do Palio] desviou e foi para cima dele”, contou o irmão do motorista do Corolla, Ailton Joaquim da Silva.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e as causas serão apuradas.