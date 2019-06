Idosa é vítima de roubo na zona rural de Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO– Uma idosa, 81 anos, foi vítima de roubo. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (13) na avenida Antônio Lino, povoado do Galho, zona rural de Bom Jesus do Galho. Os autores roubaram uma televisão e um receptor de antena parabólica.

De acordo com a vítima, ela estava em sua residência, quando dois homens, sendo um alto e gordo e outro, baixo e magro, chegaram e a chamaram pelo nome. A idosa entendeu que seriam pessoas conhecidas. Os indivíduos pediram água e foram até a cozinha, onde perguntaram a respeito de uma casa que a idosa teria para alugar no distrito de Sapucaia, zona rural de Caratinga, tendo a idosa respondido que não tem interesse em alugar tal imóvel.

Em seguida, os autores perguntaram se ela tinha dinheiro em casa e idosa respondeu que não guarda nenhuma quantia em seu imóvel. Então, os autores a levaram para um dos quartos e a amarraram, o que causou um pequeno corte em seu braço esquerdo.

Os bandidos reviraram toda casa em busca de dinheiro, como não encontraram, roubaram uma TV de 32 polegadas e um aparelho receptor de antena parabólica. Os autores fugiram em um veículo Palio Weekend, de cor cinza, modelo antigo com bagageiro no teto.

A Polícia Militar foi acionada e fez rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.