Idosa é presa suspeita de matar o filho a facadas em Governador Valadares

Uma idosa, de 67 anos, foi presa na tarde desta terça-feira (2) no bairro Atalaia, em Governador Valadares. Ela é suspeita de matar o filho, de 48 anos, a facadas dentro de casa. Ele foi identificado como Wantuil Rocha Sousa.

Uma testemunha, parente dos dois envolvidos, disse à polícia que eles se desentendiam com frequência por conta de bebida alcoólica e que, antes do crime, eles tinham brigado. Ele relatou ainda que precisou retirar por três vezes a faca da mão da suspeita horas antes do ocorrido.

A testemunha também contou que, em determinado momento, saiu da casa e ouviu gritos da vítima. Quando chegou à cozinha, a viu caída com a marca da faca no peito.

O SAMU chegou a ser acionado ao local, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

De acordo com a PM, a suspeita estava na casa quando os militares chegaram e confessou o crime, no entanto, não soube dizer a motivação.

Ela foi levada para a Delegacia de Polícia de Governador Valadares e a faca supostamente utilizada foi apreendida.