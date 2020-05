Idosa de Sapucaia é 11º caso de covid-19 em Caratinga

CARATINGA- Uma idosa de 73 anos de idade, moradora do distrito de Sapucaia, foi confirmada como o 11º caso de covid-19 no município de Caratinga. Ela segue internada em um hospital do município de Coronel Fabriciano.

Caratinga já descartou 376 casos suspeitos de covid-19. 490 notificações já foram contabilizadas desde o início da pandemia, sendo 15 casos confirmados e 99 ainda seguem em investigação. 13 pacientes permanecem internados e 13 óbitos já foram descartados.

Pacientes residentes em Caratinga são 402 notificados, 11 confirmados, 331 descartados e 60 em investigação. Seis pacientes estavam internados até a tarde de ontem. Cinco óbitos foram descartados para covid-19.

Já se tratando de pacientes residentes em outros municípios e notificados em Caratinga são 88 notificações, sendo quatro casos confirmados e 45 descartados. 39 casos seguem em investigação, 7 pacientes permanecem internados e oito óbitos foram descartados.

CASU

O Casu é referência para os casos de covid-19 em Caratinga e está com alguns pacientes em internação, como é o caso de dois idosos que testaram positivo para coronavírus e moram no distrito de São do Jacutinga. A reportagem buscou informações a respeito do estado de saúde destes pacientes e foi informada pelo hospital de que estas informações não serão mais repassadas.

A nota diz: “A direção do Casu – Hospital Irmã Denise informa que não vai divulgar nenhuma informação sobre quadro clínico dos pacientes, e vai se manter no direito de guardar absoluto sigilo sobre essas informações. Manterá apenas as divulgações de boletim epidemiológico que são as informações repassadas à Secretaria Municipal de Saúde. Essa decisão foi tomada baseada em critérios de preservação do bem-estar e seguranças dos pacientes. O objetivo do Casu é manter o atendimento de maneira humanizada e priorizando o direito de sigilo das informações que referem ao paciente, seu tratamento e seus familiares, que se encontram em um momento delicado e que requer cuidado e acolhimento”.