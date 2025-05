Idosa de 77 anos morre após colisão entre carro e caminhão

DA REDAÇÃO – Vera Maria Vasconcelos Gagliano de 77 morreu após um caminhão bater de frente com o veículo que ela conduzia. A colisão foi registrada na manhã desta terça-feira (20) na BR-356, entre Muriaé e Eugenópolis.

Segundo as informações, Vera seguia sentido Muriaé quando o caminhão, que estava no sentido contrário, perdeu o controle da direção após passar em uma depressão na pista e colidir com o Fiat Siena conduzido pela idosa.

Uma passageira do carro, de 48 anos, teve ferimentos leves e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do caminhão, de 59 anos, também teve lesões leves. Os dois feridos foram levados para o Hospital São Paulo, em Muriaé.

Já o corpo da vítima ficou preso às ferragens e precisou ser removido com ajuda de equipamentos do Corpo de Bombeiros.

Durante o atendimento da ocorrência o trânsito no KM 282 da rodovia ficou lento, mas sem interrupções.

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e PRF estiveram no local do acidente.

Rádio Muriaé