Idosa assaltada no Centro

CARATINGA – Uma senhora de 72 anos teve sua bolsa roubada na noite desta última terça-feira (25), na avenida Presidente Tancredo Neves, no centro.

A vítima contou que foi abordada por um indivíduo, de estatura baixa, magro, de cor morena, trajando camisa e calça de cores escuras, sendo que tal indivíduo levou a mão por debaixo da blusa e disse: “passa a sua bolsa”.

A idosa pediu para o indivíduo não levar a sua bolsa, momento em que ele, de maneira brusca, arrancou a bolsa de suas mãos, causando-lhe um arranhão na mão esquerda. O autor fugiu logo em seguida.

Foi iniciado o rastreamento com as viaturas do turno e mostrado para vítima fotos de diversos contumazes nas práticas delituosas, porém ela não reconheceu nenhum deles como autor do delito.

Nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.