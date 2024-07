Idosa acamada é morta com golpes de cortador de unhas em Ipatinga

Amauri Canuto de Araújo, de 28 anos, que morava no mesmo prédio que a vítima, pulou do apartamento dele em seguida e não resistiu aos ferimentos.

Uma idosa acamada, de 88 anos, foi assassinada por um homem, de 28 anos, dentro do apartamento onde morava, na noite dessa quarta-feira (17), no bairro Parque das Águas, em Ipatinga. O assassino pulou do prédio em seguida e não resistiu aos ferimentos. Segundo a perícia, ele usou um cortador de unhas para matar a vítima.

Quando os policiais chegaram no local, encontraram Amauri Canuto de Araújo caído, sem roupas, na garagem do prédio.

Os policiais se deslocaram até o apartamento onde duas mulheres gritavam pedindo socorro. A porta estava trancada e elas não conseguiam abrir.

Os militares arrombaram a porta e encontraram as moradoras, de 84 e 53 anos, em pânico.

Dentro do quarto, estava Maria Ferreira Cezar, na cama, com o rosto desfugurado, já sem vida.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha contou que o assassino estava na garagem do prédio, aparentemente sob efeito de drogas, muito exaltado, gritando, dando socos no vidro e abriu o registro de água do imóvel.

Por causa do barulho, a idosa, de 84 anos, que tem alzheimer, chegou na varanda do apartamento e gritou para que o homem parasse de bater no vidro. Amauri então subiu correndo as escadas e encontrou a porta do apartamento aberta e entrou.

A testemunha contou que tem o hábito deixar a passagem aberta, porque deixa livre a entrada do gato que tem de estimação.

Já dentro do imóvel, o homem foi até o quarto onde a Maria que era acamada estava. As mulheres que estavam dentro do apartamento ouviram gritos e barulhos e correram para a varanda para pedir socorro.

Neste momento elas foram informadas por pessoas que estavam na rua que Amauri já não estava mais dentro do imóvel.

Uma das moradoras voltou e trancou a porta da sala. Quando os militares chegaram, a vítima falava que não sabia onde as chaves estavam para abrir. Foi preciso arrombar a porta.

Já dentro do apartamento, os policiais encontraram a idosa morta na cama e comunicaram às mulheres.

No apartamento do assassino, que também morava no prédio, no terceiro andar, os policiais encontraram a porta arrombada, aparentemente pelo autor, que após matar Maria, subiu para o apartamento dele, se lavou, pulando da varanda em seguida. Ele morreu na hora.

Uma equipe do SAMU compareceu ao local e constatou a morte de Maria e Amauri.

A perícia informou que a idosa tinha uma lesão grave no rosto e que foi encontrado um cortador de unhas sujo de sangue, provavelmente usado pelo assassino para matar a vítima. O instrumento foi recolhido pela perícia.

Amauri teve fraturas nas duas pernas e trauma na cabeça. Após pular da varanda, ele bateu a cabeça no muro e depois caiu no chão da garagem.

Os corpos foram rapassados a uma funerária e porterioemnte ao IML de Ipatinga.

