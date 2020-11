Será julgada para ser aprovada ou não, a Ideologia de gênero no Brasil. Trata-se de um tema muito discutido atualmente com pros e contras.

A filósofa Arlene Bacarji define que ideologia de gênero “é uma ideologia que atende interesses políticos e sexuais de determinados grupos, que ensina nas escolas para crianças, adolescentes e adultos, que gênero (sexo) é algo construído pela sociedade e pela cultura”. Continua dizendo que “ninguém nasce homem ou mulher, mas pode escolher o que quer ser. Comportamentos e definições de ser homem ou mulher não são coisas dadas pela natureza e pela biologia, mas pela cultura e pela sociedade”.

Dr. Dráuzio Varela, médico brasileiro, é totalmente contra esses conceitos que querem a igualdade de gênero. Ele busca, primeiramente, a formação do ser humano no ventre materno, e ensina: “se houver desenvolvimento de ovários, eles produzirão, predominantemente, estrogênio, indicando que o feto será mulher. Se forem testículos, a produção, predominantemente, será de testosterona e o ser será homem”. Ele proclama que “vozes medievais emergiram das catacumbas para inventar a tal ideologia de gênero. Considerar a orientação sexual uma mera questão de escolha é desconhecer a natureza humana. Essa ideologia foi inventada por preconceituosos que não aceitam a diversidade do comportamento sexual humano”.

Na verdade, a maioria acha diferente trabalhar sobre um tema que não admite as verdades consideradas irrefutáveis.

A Dra. Michele Cretella, do Colégio Americano de Pediatria, declarou que “homem e mulher não podem ser tratados igualmente em medicina. Por causa dessas diferenças genéticas, mulheres são mais propensas a doenças autoimunes do que os homens. Devemos tratar pacientes de acordo com sua biologia, não de acordo com suas percepções ilusórias”. Dra. Michele continua afirmando que “a Ideologia de gênero não tem nenhuma base científica”. Exemplifica: “Se eu insistir que sou Margareth Thatcher, ou que sou um galo, eu sou uma iludida”.

Os grandes psicólogos e cientistas afirmam que sexo não é uma construção social. Nós temos um sexo biológico, diferenças entre sexos, algumas das quais são puramente biológicas e outras são resultado da natureza e da alimentação. Provando que o sexo vem definido ao nascer, afirmam que as mulheres nascem com mais oxitocina que os homens, e que esse elemento ajuda a mulher durante a amamentação.

O grande debate e dúvidas residem na aplicação dessa Igualdade de gêneros na escola. As crianças e adolescentes serão os mais prejudicados. Essas fases são as mais importantes diante da aprendizagem, seja na escola ou no lar. Tudo quanto crianças e adolescentes aprendem, guardam para a vida toda. Como pessoas nessa fase vão compreender a grande transformação em suas atitudes? E as famílias terão grande dificuldade de acompanhar a educação dada na escola para complementá-la em casa.

No tempo atual, temos visto a apresentação exagerada por cenas de sexo. Nas novelas atuais, há sempre cenas libidinosas para chamar a atenção e prender o telespectador à tela. Basta um casal bonito se entregar em beijos, para haver interesse. Já não se preocupam com um tema interessante e um desenrolar surpreendente, pois isso vai depender do talento dos atores e atrizes. Então, enchem nossa tela de sexo que qualquer um pode fazer com sucesso.

Pela opinião de grandes psicólogos e pessoas ligadas à Educação, a Igualdade de gênero trará prejuízo devastador para crianças e jovens. Tomara que o tema seja rejeitado. E que nossos governantes pensem mais na Educação como forma de tornar os educandos mais preparados para a vida. Inclusive, criar melhorias que contemplem a qualidade de ensino, que é um ponto no qual o Brasil anda na rabeira na lista de países do mundo.

Marilene Godinho