Identificado proprietário do animal que causou acidente fatal na BR-116, em Santa Rita de Minas

CARATINGA – A Polícia Civil de Caratinga, através da Delegacia Adjunta de Trânsito, identificou a origem de um animal que causou um acidente fatal na BR-116, Km-534, em Santa Rita de Minas. Naquela ocasião, o motociclista Lucas Vinícius de Miranda Lima colidiu com o animal que estava na faixa de rolamento e morreu depois de ser socorrido ao hospital.

Embora o animal não tivesse marca, diligências in loco a cargo da Inspetoria de Investigadores da 2ª DRPC possibilitaram identificar a propriedade rural de que se extraviou e o responsável pelo animal.

“A Polícia Civil investiga outros acidentes causados por animais na pista. Em um caso ocorrido nas imediações do Parque de Exposições de Caratinga já surgiram informações sobre alguns suspeitos e as diligências prosseguem, com inquirição de diversas testemunhas’, informa a PC.

O homicídio culposo de trânsito, nos casos menos graves, tem penas detenção de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. “A omissão de cautela na guarda ou condução de animais tem pena de prisão simples, de dez dias a dois meses, ou multa”, finaliza a PC.